Météo-France change ses "normales de saison" : Évelyne Dhéliat vous explique

La spécialiste prend l'exemple de la ville de Lyon, avec d'autres références. Là, pour les données allant des années 1980 à 2010, on avait en moyenne 24 jours par an où les températures étaient égales ou supérieures à 30 degrés. Pour ces 30 dernières années, on est passé à 31 jours, donc 7 jours de plus.