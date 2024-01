VIDÉO - Intempéries dans le Pas-de-Calais : l'adjoint de Blendecques, encore sous les eaux, appelle l'État à l'aide sur LCI

Sur LCI, l’adjoint au maire de Blendecques demande à l’État d’"agir vite". Cette commune du Pas-de-Calais, en alrte rouge aux crues une nouvelle fois, a subi une forte montée des eaux ces dernière heures.

Pour interpeller les autorités, Vincent Maquignon n’a eu d’autre choix que de placarder une banderole sur sa maison en proie aux inondations : "On veut vivre en sécurité. Maintenant il faut agir endiguer ou raser ce quartier. L’État, Capso, Smageaa doivent agir et vite". Alors que le département du Pas-de-Calais a été placé en vigilance rouge crues mardi 2 janvier, la commune de Blendecques - dont Vincent Maquignon est l’adjoint - a subi une forte montée des eaux, contraignant les habitants près des berges à quitter leur maison.

"On a déjà les pieds dans l'eau"

"Tous les ponts sont fermés à la circulation", a expliqué l'adjoint au maire ce mercredi 3 janvier en direct sur LCI. "L'État doit agir et vite. (...) On ne peut plus vivre ça. L'entretien des berges est à la charge des propriétaires, qui ne peuvent pas se le permettre", insiste l'élu, alors que le quartier a déjà été durement touché par des intempéries similaires au mois de novembre.

"120 nouveaux sapeurs-pompiers, des militaires de la sécurité civile et des nouveaux moyens de pompage" vont être mobilisés dans le département, a annoncé la veille le ministère de l’Intérieur. Mais pour Vincent Maquignon, il aurait fallu prévenir plutôt que guérir. "Si l'État français ne sait pas faire, il faut demander à nos collègues hollandais qui savent très bien faire. Il y a des choses qui peuvent être anticipés mais on ne le fait pas. On a déjà les pieds dans l'eau, il est déjà trop tard", estime cependant l'élu à propos des nouveaux moyens promis par Emmanuel Macron au maire de Blendecques lors d'un appel téléphonique mardi soir.