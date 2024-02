"Depuis deux ou trois jours, ça ne s'arrête pas" : les intempéries provoquent inondations et éboulements

Les intempéries ont frappé ce lundi de nombreuses régions. Résultat, près de Nice, une route s’est effondrée, tandis qu'en Normandie, la circulation des trains a dû être interrompue.

Après plusieurs semaines d'intempéries, de nouvelles averses se sont abattues ce lundi sur une grande partie du territoire. En conséquence, Météo France a placé le Pas-de-Calais, la Gironde, la Charente-Maritime, la Charente et la Dordogne en vigilance orange crues. Le sud n'a pas non plus été épargné. Ainsi, un violent orage s'est abattu en fin d'après-midi sur le Roussillon, tapissant le sol de grêlons.

Pendant ce temps, plus à l'est, à Nice, aucune voiture ne pourra circuler ce soir sur une route qui n'a pas résisté aux fortes pluies. Une partie s'est effondrée, évitant de peu les habitations en contrebas. Depuis dimanche, il est tombé près de 12 cm d'eau dans cette ville. Il n'avait jamais autant plu en 24h depuis 1947.

Des trains annulés

Il y a eu de la pluie aussi et des bourrasques en Seine-Maritime. Et sur le littoral nord-ouest, la mer est déchaînée, avec des rafales jusqu’à 130 km/h. Plus au nord, la pluie a fait déborder un cours d’eau. Vous pouvez voir dans la vidéo en tête de cet article à quoi il ressemblait quelques heures plus tôt.

Dans le sud-ouest de la France, la tempête a perturbé le trafic ferroviaire. Comme à la gare de Blanquefort en Gironde où l'eau a inondé les rails. Résultat, plusieurs trains ont dû être annulés et il y a eu de nombreux retards. Les passagers ont dû prendre leur mal en patience. "Depuis deux ou trois jours, ça ne s'arrête pas, et ce n'est pas fini. Normalement, toute la semaine est prévue comme ça", admet l'un d'eux.

Plusieurs axes ont par ailleurs été bloqués, car des arbres sont tombés sur les voies. À la gare Saint-Lazare, à Paris, des passagers, tout juste arrivés de Rouen, ont dû attendre deux, parfois trois heures que leur train puisse partir. Ce lundi soir, en Bretagne, 15.000 foyers sont privés d'électricité. Tandis que plusieurs cours d'eau menacent encore de déborder mardi, notamment en Gironde et dans le Pas-de-Calais.