VIDÉO - Météo : quel temps ce mercredi 10 janvier ? Découvrez les prévisions de Ange Noiret

Les conditions anticycloniques se maintiendront mercredi sur le nord du pays dans une ambiance froide et une dégradation pluvieuse traversera le sud, prévoit Météo-France.

Les résidus de la perturbation neigeuse de la veille apporteront un ciel très nuageux et encore quelques flocons par endroits en matinée de la Bretagne vers la région parisienne et la Champagne-Ardenne. Le ciel sera cependant plus lumineux sur le Nord-Pas-de-Calais. Les éclaircies reviendront sur le nord de la France en cours d'après-midi.

Plus au sud, une perturbation méditerranéenne apportera une dégradation pluvieuse sur le Languedoc-Roussillon, sur le sud de PACA et sur l'extrême sud de Rhône-Alpes, avec de la neige sur les Cévennes à partir de 700-900 m, et de faibles chutes de neige possibles sur le nord de la vallée du Rhône.

En matinée, des pluies rentreront par l'Aquitaine et pourront prendre temporairement un caractère neigeux sur le nord de l'Aquitaine à la mi-journée, sans réelle tenue au sol. En revanche, il neigera plus continuellement sur le piémont pyrénéen à partir de 200/300m où l'on attend de 2 à 5 cm, localement jusqu'à 8 cm sur le Béarn.

Dans l'après-midi, les précipitations deviendront plus marquées sur le Languedoc-Roussillon et gagneront peu à peu Midi-Pyrénées. En fin de journée et la nuit suivante, le risque neigeux pourra concerner les plaines de l'Aude, le Tarn, l'Aveyron et l'est toulousain.