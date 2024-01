VIDÉO - Météo : quel temps ce vendredi 12 janvier ? Découvrez les prévisions de Ange Noiret

Des conditions météorologiques plus calmes et sèches s'installeront vendredi sur l'ensemble du pays, mais il fera encore très froid le matin et la grisaille sera parfois tenace sur le Sud-Ouest. Découvrez les prévisions de Météo-France.

Des conditions météorologiques plus calmes et sèches s'installeront vendredi sur l'ensemble du pays mais il fera encore très froid le matin et la grisaille sera parfois tenace sur le Sud-Ouest, prévoit Météo-France. La vigilance orange pour neige et verglas qui concernait cinq départements d'Occitanie (Aude, Lozère, Hérault, Aveyron et Tarn) a été levée. En revanche, la vigilance orange crues est maintenue pour le Pas-de-Calais.

Dès le matin, le ciel sera souvent gris de la Bretagne et de la Normandie à la frontière belge. Les nuages bas gagneront progressivement jusqu'à la vallée de la Loire l'après-midi. Sur les plaines du Sud-Ouest, en Limousin, en Alsace et du Val de Saône aux vallées d'Auvergne Rhône-Alpes, les grisailles seront également fréquentes et doublées de brouillard pouvant déposer du givre au sol. L'après-midi, ces grisailles résisteront autour de la vallée de la Garonne, plus localement dans les vallées de l'est.

Sur le reste du pays, le soleil dominera dès le matin mais les gelées matinales seront parfois fortes et on se méfiera du regel des sols encore mouillés ou enneigés sur un grand quart sud-est jusqu'aux régions méditerranéennes. Le mistral et la Tramontane souffleront modérément, autour de 60 km/h en rafales.

Côté températures, excepté sur les côtes de Manche et les plages de Méditerranée, les gelées matinales seront comprises entre 0 et -4 degrés, localement -5 à -7 près des massifs et dans le nord-est. Le froid sera plus vif encore sur le relief enneigé.

Les maximales atteindront 14 à 17 degrés sur la Corse et la Côte d'Azur, 10 à 14 sur le pourtour du Golfe du Lion, 6 à 9 sur le sud de l'Aquitaine, la pointe bretonne et les côtes de Manche, 2 à 6 ailleurs. Localement, elles pourront plafonner vers 0 ou 1 degré dans le nord-est.