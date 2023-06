VIDÉO - Intempéries : deux semaines d'orages et de dégâts dans le sud

Hier soir à Apt, dans le Luberon, l’eau de pluie s'infiltre dans la cuisine d’un restaurant et l'inonde en quelques secondes. Aujourd’hui, l’heure est au nettoyage pour son propriétaire. Son sol est abîmé, il a dû jeter une grande partie de sa marchandise et va devoir rester fermé plusieurs jours. “On a travaillé pour préparer la saison. On a fait tous les réglages nécessaires. Et quand on voit qu’en l'espace d’une demi-heure, trois-quarts d’heure, tout est anéanti, c’est vrai que c’est triste", réagit le propriétaire.