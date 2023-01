Le retour du froid, une bonne nouvelle pour l'agriculture ?

La baisse des températures est-elle de bon augure pour les mois à venir ?

Tout se jouera à partir du mois de février, il est encore trop tôt pour pouvoir affirmer quoi que ce soit. On ne perdra pas l'avance que l'on prend actuellement, mais cet épisode de froid ne garantit pas que l'on soit sorti d'affaires. Si une très forte douceur nous attend le mois prochain, les végétaux vont encore plus réagir qu'en décembre et en janvier, parce que la durée du jour est plus longue. Il faudrait que les basses températures se maintiennent jusqu'à mars, mais l'an passé, des cycles de froid compensés ensuite par de la douceur se sont répétés.

De manière générale, les scientifiques mettent en garde depuis une vingtaine d'années face à l'accroissement du risque de dégâts dus au gel au printemps. Ce risque augmente de 60% sous l'effet du changement climatique, d'après une étude de 2021 du World Weather Attribution (WWA). Paradoxalement, cette probabilité n'est pas liée au gel lui-même mais à la douceur en hiver, de plus en plus présente. À l'avenir, les gelées en avril seront moins nombreuses, mais les végétaux seront beaucoup plus développés à ce moment-là de l'année, entraînant d'importants dégâts. Cela ne signifie pas qu'il faut attendre des pertes monstrueuses tous les ans, mais dès qu'une descente d'air froid succèdera à une douceur hivernale, les conséquences seront bien plus importantes qu'avant.