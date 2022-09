VIDÉO - Intempéries : les images des violents orages dans l'Hérault et le Gard

C'est en début d'après-midi que des trombes d'eau se sont abattues soudainement sur la ville, surprenant les passants et inondant rapidement certains axes. L'orage s'est figé, et a inondé plusieurs secteurs en position stationnaire au-dessus du Gard et de l'Hérault. C'est à ce moment que Météo France a placé les deux départements en alerte rouge. Des automobilistes se sont retrouvés à piloter leurs véhicules dans plusieurs centimètres d'eau. 250 policiers et pompiers ont été mobilisés dans l'Hérault, mais il n'y a finalement pas eu de gros dégâts, et on ne déplore aucune victime.