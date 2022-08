Orages violents : 5 départements placés en vigilance orange

"Une dégradation orageuse va se mettre en place sur le sud-ouest du pays en cours de matinée. Les orages vont devenir plus violents en cours d’après-midi sur le sud du Massif-central (Tarn et Aveyron) ainsi que sur l'Aude. Ces orages seront accompagnés d’une forte activité électrique, de fortes chutes de grêle et de forts cumuls de précipitation. On attend localement des cumuls de 20 à 40 mm en moins d’une heure. Des rafales de vents autour de 80 à 100 km/h, pourront se produire. Ces orages devraient s’atténuer en soirée. Sur le reste de l'ouest Occitanie, des orages localement forts pourront éclater au cours de l'après-midi, puis de nouveau en soirée et première partie de nuit de mardi à mercredi", prévient Météo France dans son bulletin du jour.

Selon l'institut météorologique, "les intensités pluvieuses seront très élevées, pouvant atteindre 80 mm en très peu de temps; on pourra localement dépasser 100 à 120 mm. Les orages s'accompagneront de phénomènes violents, très fortes rafales, grêle et activité électrique marquée. Des phénomènes tourbillonnaires, trombes voire tornades pourraient également se produire".