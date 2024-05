Week-end de Pentecôte : quelle météo pour ce dimanche ?

Deux départements de l'est font face à d'importantes crues, qui leur valent d'être placés en vigilance rouge. Ailleurs, l'instabilité est de rigueur, avec des orages annoncés sur la plupart du pays.

Le temps dimanche sera dominé par une instabilité encore bien marquée sur la plupart des régions, selon des prévisions de Météo-France.

Des éclaircies, alternées avec des nuages porteurs d'averses, circuleront en matinée de la Bretagne au nord de la Loire jusqu'au Grand-Est. Le ciel sera encore plus nuageux du Poitou-Charentes vers le Berry et la Bourgogne-Franche-Comté. Le soleil dominera dans l'ensemble sur Rhône-Alpes-Auvergne, l'Occitanie, la région PACA et la Corse.

Le Sud-Est, seul rescapé des eaux

Mais des averses orageuses apparaîtront rapidement sur l'ouest de la chaîne des Pyrénées ainsi que sur la Gascogne. L'après-midi, de belles éclaircies s'installeront du littoral normand au Nord-Pas-de-Calais. Plus au sud, à l'exception de la plaine du Roussillon, vers la basse vallée du Rhône et la Côte d'Azur où le temps restera sec, l'instabilité se généralisera en cours de journée.

Des orages éclateront un peu partout, de la Bretagne vers l'Île-de-France et le Grand-Est, sur l'Aquitaine et Midi-Pyrénées où ils deviendront plus virulents en fin d'après-midi et en soirée depuis l'Espagne.

La limite pluie-neige se situera alors vers 2.400m. En soirée et en cours de nuit, les orages cesseront, mais les averses persisteront sur un large quart sud-ouest. Des entrées maritimes s'installeront du Roussillon jusqu'au delta du Rhône. Ailleurs, de belles éclaircies s'installeront, propices à la formation de brumes et brouillards.

Les températures minimales seront comprises entre 9°C et 12°C, 14°C et 15°C sur les rives de la Méditerranée. Les maximales seront comprises entre 17°C et 21°C sur le tiers nord du pays, entre 21°C et 23°C plus au sud.