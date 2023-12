VIDÉO - Météo : quel temps ce samedi 30 décembre ? Découvrez les prévisions de Guillaume Woznica

Le temps sera gris mais relativement ce samedi sur une large partie de l'Hexagone. Dans la soirée, une nouvelle perturbation très active va arriver par la Bretagne.

Avant l'arrivée de la dernière perturbation de 2023 la nuit prochaine, le temps sera gris mais calme ce samedi, éventuellement pluvieux sur la moitié nord. Quelques gouttes pourront tomber çà et là sur la moitié nord qui restera sous un ciel nuageux. Sur la moitié sud, les nuages bas, grisailles et brouillards seront fréquents dans les plaines du Sud-Ouest et dans les vallées de la Saône et du Rhône.

L'évolution sera favorable avec le retour progressif d'éclaircies, excepté dans le Val de Saône qui restera sous une grisaille tenace.

La journée sera plutôt calme et douce mais une perturbation très active abordera la Bretagne dans la soirée. Le front pluvieux sera intense et circulera assez rapidement. Il s'enfoncera dans l'intérieur des terres dans la nuit, s'étendant de l'Aquitaine aux Hauts-de-France. À l'approche de cette perturbation, des rafales de vent pourront atteindre 60-70 km/h dans les terres et jusqu'à 80-100 km/h au passage du front perturbé, localement 100-120 km/h sur les côtes bretonnes et le Cotentin.

Durant la nuit, le vent de sud se renforcera aussi sur l'Auvergne et Rhône-Alpes et sur les Pyrénées avec des rafales atteignant 60 à 80 km/h et jusqu'à 100-110 km/h sur les crêtes pyrénéennes.

Il n'y a pas de gelées attendues en plaine, même si les valeurs seront proches de 0 en Auvergne-Rhône-Alpes et PACA. Du Sud-Ouest au Nord-Est, les valeurs seront comprises entre 5 et 8 degrés. Enfin, sur le quart nord-ouest, il fera 7 à 11 degrés au lever du jour. L'après-midi, la douceur dominera encore avec un thermomètre qui affichera partout 10 à 15 degrés, voire même des pics à 17 degrés vers le Pays basque.