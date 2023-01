Météo : quel temps fait-il ce samedi 7 janvier ? Découvrez les prévisions

En soirée, la pluie tombera de la Lorraine vers la Bourgogne et le quart sud-ouest du pays. À l'arrière, un ciel de traîne se mettra en place, alternant entre timides éclaircies et fréquents passages nuageux porteurs d'averses, plus nombreuses le long des côtes de la Manche.

Tout au long de la journée, la grisaille sera persistante sur la Corse, de la Côte d'Azur vers la Provence, la basse vallée du Rhône, le Languedoc-Roussillon, accompagnée de quelques pluies éparses, plus continues vers les Cévennes. Sur la façade atlantique vers la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France, les rafales atteindront 70 à 80km/h et localement jusqu'à 90km/h sur les caps les plus exposés. Il soufflera aussi de sud jusqu'à 80 km/h de la vallée du Rhône jusqu'au Val de Saône, sur le Pays basque et l'ouest des Pyrénées.