VIDÉO - Météo : le Sud sous la neige, de Montpellier à Aix-en-Provence

La neige fait son retour jusqu'en plaine dans le sud. Au total, 44 départements sont en vigilance jaune pour chutes de neige et verglas ce lundi, dont tout le littoral méditerranéen. Pour la matinée, Météo France indique que "les précipitations, neigeuses dès 150 m environ sur les Bouches-du-Rhône et l'est du Var, faiblissent nettement et se décalent vers l'est du Languedoc-Roussillon, dans des proportions bien moindres".

Dans le détail, il neige légèrement jusqu'en plaine sur les Alpes du sud, sur le Languedoc, l'Auvergne, le piémont pyrénéen et plus localement sur le Limousin et les plaines du Sud-Ouest.