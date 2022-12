VIDÉO - Neige : les premiers flocons sont tombés dans le Nord de la France

Une fine pellicule de neige et un froid mordant. Il n'en fallait pas beaucoup plus ce lundi matin à Gognies-Chaussée pour faire le bonheur des enfants, comme de leurs parents. "On est super content, il y a de la neige, les enfants et les grands enfants sont contents", se réjouit un père de famille dans le reportage de TF1 ci-dessus. Dans ce village du Nord, les quelques centimètres tombés dans la nuit de dimanche à lundi ne perturbent pas outre mesure les habitants, ravis de cette météo.