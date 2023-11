VIDÉO - "On veut fuir" : à bout, les habitants du Pas-de-Calais redoutent le nouveau déluge annoncé

Inquiète, elle scrute le champ qui jouxte sa maison, mais refuse de céder au découragement. Laetitia sait pourtant que les prochaines heures s’annoncent compliquées. Ce lotissement de Blendecques était encore sous les eaux il y a 48 heures. Clotilde, la voisine de Laetitia, est encore traumatisée. Face à ces crues répétées, elle ne cache plus sa lassitude.

"On a envie de fuir, on a envie de partir, de déménager pour ne plus revivre ça. Pour nous, la solution serait de déménager en hauteur pour être sûrs de ne pas revivre ça", déplore-t-elle. Ce jeudi matin, des milliers de Pas-de-Calaisiens se sont réveillés avec une nouvelle alerte des autorités grâce au dispositif FR-Alert. Depuis, elle descend régulièrement dans sa cave pour vérifier. En effet, l'inondation ne vient pas de la rue, mais des champs totalement saturés d'eau à proximité.