Orages : 8 départements de l'est du pays en vigilance orange

Samedi, les nuages bas présents au lever du jour de la plaine languedocienne à la basse vallée du Rhône jusque sur la Côte d'Azur se dissiperont rapidement. L'ensoleillement sera alors généreux tout au long de la journée du Languedoc-Roussillon à la région PACA et la Corse même si des nuages d'altitude défileront par moments et qu'une averse isolée sera possible sur le sud des Alpes.

36 autres départements français sont en vigilance jaune, également pour des orages.