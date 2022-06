Orages : avec 180.000 impacts, ce mois de juin est d’ores et déjà le plus foudroyé depuis 1989

Selon les chiffres de Météorage que s’est procurés LCI, ce sont les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et Bourgogne-Franche-Comté qui ont été les plus foudroyés depuis le début du mois. Ces deux dernières connaissent même leur mois de juin le plus orageux depuis le début des statistiques en 1989 quand l’Allier, la Charente et la Corrèze ont été les départements les plus foudroyés de ce 1er mois de l’été.