VIDÉO - Intempéries : comment se forme un épisode méditerranéen ?

Comment se forment ces phénomènes météorologiques ? Tout d’abord, à cause d’une mer très chaude. En ce moment, la Méditerranée est trois à cinq degrés plus chaude que l’an dernier. L’eau s’évapore et rencontre des vents bien plus froids en altitude. La différence de température provoque alors de violents orages et de fortes pluies. "D’habitude, on observe ce type d’épisode méditerranéen à partir de la mi-septembre et peut-être même quelquefois seulement en octobre. Là, on est à la mi-août donc c’est effectivement exceptionnel", affirme Patrick Marliere, directeur d’Agate météo, dans le reportage de TF1 en tête d'article.