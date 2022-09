Orages et forts cumuls de pluie : 13 départements toujours en alerte orange

La vigilance rouge pluie-inondation dans le Gard a été levée mercredi matin par Météo-France, après de fortes pluies, en particulier sur Nîmes qui n'ont pas causé de dégâts majeurs, selon les pompiers. "Des orages très virulents avec de très fortes pluies se sont formés très brutalement sur le Gard", a indiqué Météo-France dans le bulletin de vigilance diffusé peu après 02h30. "L'agglomération nîmoise a été touchée par un violent orage dans la nuit, il est tombé jusqu'à 135 millimètres de pluie", a indiqué à l'AFP un porte-parole des sapeurs-pompiers du Gard. L'alerte maximale a été levée ce mercredi matin à 6h.

Mais le temps est encore instable sur une majeure partie du pays, avec des averses et des orages. À la mi-journée, treize départements ont été placés en vigilance orange. Le Gard, l'Hérault, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône sont ainsi en alerte pour des orages, mais aussi pour "pluie-inondation". Les départements du Var, des Alpes-de-Haute-Provence, de la Drôme, de l'Ardèche, de la Haute-Loire, de la Loire, du Rhône, de l'Isère, de l'Ain sont quant à eux placés en vigilance orange uniquement pour les orages. De fortes rafales, parfois de la grêle et de fortes précipitations sont attendus dans le sud-est de la France.