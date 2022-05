Orages : les images impressionnantes des grêlons gros "comme des boules de pétanque"

"On voyait des éclairs au loin et puis on a entendu "boom, boom, boom"." En moins d’un quart d’heure dimanche soir, la grêle a semé le chaos dans le quartier des Grands Champs, à Châteauroux. Les parebrises des voitures et les toitures des maisons sont criblés d’impacts ce lundi. Les habitants ne s’attendaient pas à des dégâts aussi importants. À l'image de Christiane qui n’en revient toujours pas : "Vous savez, je ne m’attendais pas à voir ça à 90 ans. C’est quand même affreux", déplore-t-elle dans le reportage du 13H de TF1 ci-dessus.