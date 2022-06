VIDÉO - Météo : d'impressionnants orages frappent l'Ouest et le Sud-Ouest

Des phénomènes similaires se sont produits plus au sud. Dans les Landes et les Hautes-Pyrénées, par exemple, pluie et coups de tonnerre ont succédé aux bourrasques et à la grêle. "L’épisode orageux a été très soudain. Le ciel était bleu et, tout à coup, il s’est obscurci. Nous avons eu une pluie de grêlons de 2 à 3 cms. Il y a beaucoup de pluie désormais", confirme Sophie Chevalereau, en reportage pour TF1 à une quarantaine de kilomètres de Tarbes. "Cette cellule orageuse se renforce en allant sur le nord du Gers et le Lot-et-Garonne", prévient Météo France.