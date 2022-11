Météo : quel temps ce dimanche 27 novembre ? Découvrez les prévisions

Sur le reste du pays, le temps sera plus calme mais très nuageux, parfois bien gris en début de journée. De la Lorraine et l'Alsace jusqu'au Val-de-Saône et la vallée du Rhône, les brouillards ou nuages bas seront nombreux, parfois épais, et se dissiperont lentement. En Bourgogne ou plaine d'Alsace, cette grisaille pourra persister par endroits. Dans les vallées du sud-ouest en revanche, les brouillards seront moins tenaces. À l'inverse, autour du golfe du Lion, le ciel se chargera l'après-midi, des nuages bas portés par le vent marin s'installeront et donneront de petites pluies. Le vent d'autan et le vent de sud en moyenne vallée du Rhône se renforceront au fil des heures, atteignant 60 à 80 km/h.