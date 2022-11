Météo : quel temps ce samedi 26 novembre ? Découvrez les prévisions

Le vent de sud se renforcera progressivement sur la Bretagne puis en Manche, il atteindra 70 km/h l'après-midi. Au sud, mistral et tramontane souffleront également à 70 km/h le matin avant de faiblir. En Corse un vent de nord soutenu se maintiendra toute la journée.

Les températures seront en légère baisse. Les minimales iront de 2 à 6 degrés en général dans les terres en plaine, il gèlera en montagne, et de 6 à 12 degrés en bord de mer. Les maximales varieront entre 8 et 12 degrés sur le nord et l'est du pays jusqu'au Massif central, entre 12 et 16 de la Bretagne au Sud-Ouest, et entre 16 et 21 degrés près de la Méditerranée.