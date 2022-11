Météo : quel temps ce vendredi 25 novembre ? Découvrez les prévisions

L'hiver approche... et fait déjà sentir que son arrivée est imminente. Selon Météo-France, le temps de ce vendredi 25 novembre sera marqué par un régime d'averses en place le matin sur le Sud-Ouest, avec une perturbation qui se décalera vers l'est du pays. On retrouvera un temps faiblement pluvieux de l'Alsace au Centre-Est en début de journée, avec de la neige sur les Alpes vers 1.500 m et sur les Vosges vers 1.300 m.