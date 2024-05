Plus de soleil et beaucoup moins de pluie… Les prévisions pour ce samedi 25 mai

Après une semaine agitée, le temps sera bien plus agréable ce samedi. Une courte accalmie avant le retour des orages et des pluies dimanche.

Enfin, une météo digne d'un mois de mai et profitez-en, car ça ne devrait pas durer ! Le temps ce samedi est marqué par une amélioration, le ciel sera bien souvent voilé, mais le temps sera sec sur une grande partie du pays, selon les prévisions de Météo-France. Dans une atmosphère relativement fraîche au lever du jour, des bancs de brouillard pourront se former par endroits dans une zone allant du Poitou-Charentes et Pays de la Loire au Grand Est et à la Picardie, mais disparaitront rapidement.

Cependant, dans l'après-midi, quelques averses pourront à nouveau se former du Grand Est au Jura avec quelques coups de tonnerre possibles. Sur les reliefs des Alpes, de la Corse et des Pyrénées-Orientales, quelques averses orageuses isolées pourront tomber également.

Ailleurs, les nuages d'altitude continueront de circuler sans gâcher l'impression d'un temps agréable. Ce voile nuageux annoncera l'arrivée d'une petite perturbation faiblement pluvieuse sur la pointe bretonne l'après-midi. Dans la nuit, cette dégradation principalement nuageuse s'enfoncera dans l'ouest du pays et peut donner quelques gouttes tout au plus. Le vent sera faible.

Les températures minimales seront fraîches et comprises entre 7 et 11 degrés en général, parfois seulement 4 à 7 degrés en Auvergne et Limousin.

Le mercure sera en hausse l'après-midi, il fera 24 à 27 degrés au sud de la Garonne, 22 à 25 degrés sur le pourtour méditerranéen, sur le reste du pays le thermomètre affichera 20 à 23 degrés, mais seulement 19 degrés sur le Finistère, le Cotentin et les côtes calaisiennes.