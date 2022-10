Météo : pourquoi ce nouvel épisode de temps anormalement chaud ?

Le phénomène n'est pas nouveau, mais à cause du réchauffement climatique, il se prolonge dans l'année. Cette nouvelle séquence de temps anormalement chaud pour la saison intervient après une année 2022 marquée par de nombreux épisodes de chaleur et de canicules, rappelle Météo-France. "Sur les 10 premiers mois de l’année, 2022 devrait en effet figurer en tête des années les plus chaudes et les plus sèches en France", estime le prévisionniste.