VIDÉO - Quel temps ce dimanche 4 juin ? Découvrez les prévisions météo

On peut s'attendre à des volumes d'eau assez importants en quelques heures, notamment sur le Sud-Est, la vallée du Rhône et le Massif central. Seul le Languedoc-Roussillon jusqu'à la région toulousaine, avec un vent de sud-est modéré, restera à l'écart de ce temps instable et orageux.

Les températures minimales seront généralement comprises entre 8 et 18 degrés des Flandres vers le littoral méditerranéen. Les maximales varieront de 17 à 22 degrés le long des côtes de la Manche, de 23 à 27 en général avec des pointes jusqu'à 28 à 29 sur le Centre-Ouest.