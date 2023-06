VIDÉO - Quel temps ce lundi 5 juin ? Découvrez les prévisions météo

Sur la moitié sud, on se réveillera avec quelques nuages bas présents du pays basque aux Landes, et également vers les côtes du Roussillon. Puis après leur rapide dissipation en cours de matinée, les nuages se feront de plus en plus menaçants et des averses orageuses se déclencheront d'abord sur les différents massifs en fin de matinée, puis s'étendront aux zones de plaine ensuite. Les orages les plus intenses devraient éclater en Corse, sur les Alpes du Sud et les Pyrénées. Ils devraient également être forts sur la région PACA et le sud-ouest.