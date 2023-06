VIDÉO - Quel temps ce mardi 6 juin ? Découvrez les prévisions météo

Le temps reste ce mardi encore orageux sur le sud du pays et au nord les conditions évolueront peu avec un temps ensoleillé malgré des bancs de nuages élevés plus fréquents que les jours précédents, selon les prévisions de Météo-France. Sur le quart sud-ouest, le ciel sera chaotique dès ce matin. Avant la mi-journée, des averses localement orageuses traverseront le sud de la Garonne. Elles s'étendront au nord de la Nouvelle Aquitaine, à l'ouest de l'Auvergne et à l'intérieur de l'Occitanie l'après-midi, en devenant localement fortes.

De plus faibles ondées pourront déborder vers le littoral du Languedoc-Roussillon. De Rhône-Alpes à la région PACA et à la Corse, la première partie de journée sera globalement calme, nuageuse sur le sud-est avec quelques gouttes possibles sur la Côte d'Azur et la Corse. Dans l'après-midi, les orages se déclencheront essentiellement sur les Alpes du Sud et la montagne corse, le risque d'averse sera plus isolé en vallée du Rhône jusqu'au Lyonnais malgré un ciel de plus en plus voilé.