VIDÉO - Quel temps ce mercredi 7 juin ? Découvrez les prévisions météo

Le temps sera plus calme sur le Sud-Ouest ce mercredi et toujours estival au nord, prévoit Météo-France. Sur la moitié nord du pays le temps ne changera pas beaucoup. Après dissipation de la grisaille matinale près de la Manche, le soleil s'imposera et les températures seront estivales malgré un vent d'est toujours présent.

Sur le quart sud-ouest du pays, le temps s'améliorera, devenant plus calme. Le ciel sera de plus en plus voilé par le sud mais le risque d'averse sera très faible et se limitera à de rares ondées sur les Pyrénées. Sur le Sud-Est en revanche, le risque orageux perdurera. La matinée sera calme, parfois nuageuse en particulier sous des entrées maritimes autour du golfe du Lion.