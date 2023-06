VIDÉO - Quel temps ce jeudi 8 juin ? Découvrez les prévisions météo

Le temps sera marqué ce jeudi par quelques orages sur les reliefs de l'Est l'après-midi et une dégradation sur la façade atlantique en fin d'après-midi, selon les prévisions de Météo-France. Au lever du jour, une fois dissipées les grisailles matinales près des côtes de Manche et les entrées maritimes sur le pourtour du Golfe du Lion, la matinée sera plutôt calme sur l'ensemble du pays avec un soleil omniprésent sur un grand quart nord-est, alors que les nuages seront déjà plus nombreux sur le sud-ouest.

Puis, dès la mi-journée, des nuages bourgeonneront du Grand Est à Auvergne-Rhône-Alpes, et nord PACA, ainsi que le relief de la Corse. Ces nuages lâcheront quelques averses, voire un coup de tonnerre sur les différents reliefs de l'Est. Toutefois, l'activité orageuse sera de moindre intensité par rapport aux jours précédents.