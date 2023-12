VIDÉO - Météo : 5 départements en vigilance orange, découvrez les prévisions d'Ange Noiret ce jeudi

Les pluies s'atténuent ce jeudi mais les nuages perdurent. Météo-France place 5 départements en vigilance orange "crues". Retrouvez le bulletin détaillé.

Le temps se calmera un peu jeudi sur le pays avec une atténuation des pluies mais les nuages domineront, cinq départements resteront cependant en vigilance orange pour des risques de crues, selon les prévisions de Météo-France.

Les départements concernés sont : la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Dordogne, la Gironde. L'Isère n'est quant à elle plus concernée depuis 6h du matin.

En marge d'une perturbation atlantique peu active, le ciel sera couvert le matin sur la façade ouest du pays, avec des petites pluies sur la Bretagne, le Cotentin et le Pays basque. Ce temps couvert gagnera l'après-midi le nord du pays, avec des bruines par endroits. Le ciel sera également bouché toute la journée sur les Pyrénées, le Massif central et les Alpes, avec un peu de neige à partir de 1000 mètres d'altitude en général.

Sur le quart nord-est, le ciel sera très chargé avec quelques averses. Sur la Paca et l'Occitanie en revanche le temps sera sec, le ciel de plus en plus voilé en allant vers l'ouest, dégagé sur la Provence. Mistral et tramontane souffleront de 80 à 100 km/h en rafales. En Corse, après l'épisode très venté de la nuit, le temps restera instable avec des averses sur le relief, de neige à partir de 1.300 mètres, et un risque orageux sur la côte orientale.

Les températures resteront relativement douces. Les minimales iront de 4 à 7 degrés en général en plaine, jusqu'à 10 au bord de la Méditerranée. Les maximales varieront entre 7 et 13 degrés du Nord-Est à l'Atlantique, et entre 13 et 18 degrés près de la Grande Bleue.