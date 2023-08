Météo : vigilance orange canicule étendue, quel temps ce jeudi 17 août en France ?

De nouveaux orages vont éclater jeudi entre le centre et l'est du pays, où sept départements sont désormais placés en vigilance orange canicule, selon les prévisions de Météo-France. Les départements de la Loire et la Haute-Loire ont été ajoutés mercredi aux cinq déjà concernés par la vigilance orange canicule - Ain, Isère, Rhône, Savoie et Haute-Savoie.

Mercredi en fin d'après-midi, des averses touchent le Languedoc-Roussillon, elles deviendront de plus en plus rares en soirée.

Une nouvelle dégradation pluvio-orageuse traversera les Pyrénées dans la soirée et s'étendra en direction de l'Aquitaine, de Midi-Pyrénées jusqu'au sud de l'Auvergne et du Limousin en donnant de la grêle et de fortes averses. Ces orages concerneront en seconde partie de nuit les régions allant de l'Auvergne à la Bourgogne, la Champagne-Ardennes ainsi que la Lorraine.