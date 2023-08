Météo : vigilance orange canicule étendue, quel temps ce vendredi 18 août en France ?

Sur le reste du pays, le temps sera calme, sec et très chaud. Le voile nuageux sera plus épais sur l'ouest du pays, plus fin et lumineux à l'est. Les températures seront en légère hausse. Les minimales iront de 16 à 21 degrés du nord-est au sud, voire un peu plus près de la Méditerranée.

Les maximales varieront entre 21 et 26 degrés sur la Bretagne et Cotentin, entre 27 et 31 des Pays de la Loire à la frontière belge. À l'est et au sud, les maximales s'envoleront entre 31 et 35 degrés, localement 36 à 38 en Provence et vallée du Rhône.