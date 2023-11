Après la tempête Ciarán, la dépression Domingos arrive en France samedi : à quoi s'attendre ?

Par ailleurs, une forte houle est attendue sur le littoral atlantique. "Des grosses vagues vont être observées", prévoit le spécialiste de Météo-France. "Le plus gros en termes d'impacts exceptionnels est passé. On arrive vers des phénomènes plus classiques pour les prochains jours (...), même si cela peut avoir un impact", relativise François Gourand. La question d'une vigilance météorologique n'a pas été évoquée pour le moment.