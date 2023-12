VIDÉO - Météo : 11 départements en vigilance orange, découvrez les prévisions d'Ange Noiret ce mercredi

De nombreuses averses s'abattent sur la France ce mercredi. Météo-France place 11 départements en vigilance orange (pluie-inondation ou crues). Retrouvez la carte et le bulletin détaillé.

Le temps sera encore aux averses mercredi avec des crues importantes sur le Centre-Ouest et les Alpes du Nord, 11 départements étant placés en vigilance orange par Météo-France.

Ces 11 départements en vigilance crues sont : la Gironde, la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Dordogne, le Lot, la Corrèze, l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. À noter que ces deux derniers sont également en vigilance orange pluie-inondation.

Des averses parfois orageuses seront présentes dès le matin sur le littoral Atlantique avec un vent d'ouest qui pourra atteindre parfois 100 km/h en rafales en fond de golfe de Gascogne. Les averses seront soutenues tout au long de la journée sur le Sud-Ouest et les contreforts du Massif central, des Alpes et du Jura, avec une limite pluie-neige qui se situera vers 1200 à 1400 m. Des ondées plus modérées concerneront le reste du pays, mis à part le pourtour méditerranéen qui restera le plus souvent au sec. Les averses seront toutefois plus marquées près des côtes de la Manche avec un vent de nord à nord-ouest qui se renforcera en soirée.

Le vent d'ouest deviendra très fort en soirée sur la Corse avec des rafales atteignant passagèrement 100 à 130 km/h sur la Balagne, 100 à 120km/h entre Solenzara et Porto-Vecchio, jusqu'à 150km/h sur les caps exposés. Les températures seront en légère baisse par rapport à la veille. Elles seront comprises entre 6 et 12 degrés le matin et atteindront 10 à 17°C en cours d'après-midi.