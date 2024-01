VIDÉO - Météo : quel temps ce jeudi 25 janvier ? Découvrez les prévisions de Vanessa Matagne

Le temps, ce jeudi, est faiblement pluvieux au nord, plus ensoleillé et très doux au sud. Des températures dépasseront localement les 20 degrés sur le pourtour méditerranéen. Les prévisions détaillées.

Le temps sera gris et faiblement pluvieux jeudi dans la moitié nord du pays, plus ensoleillé dans la moitié sud où il fera très doux, prévoit Météo-France. Toute la journée, un temps gris, faiblement pluvieux et parfois brumeux dominera sur les régions situées au nord de la Loire jusqu'au Grand Est. De la Vendée et du Poitou-Charentes à la Bourgogne Franche-Comté, nuages et brouillards seront présents le matin. Quelques éclaircies perceront en journée du Berry au Val de Saône, le ciel restant plus encombré ailleurs.

Sur les plaines du Sud-Ouest et les vallées d'Auvergne Rhône-Alpes, la journée débutera également sous de nombreuses grisailles ou des brouillards denses. Le temps s'améliorera tardivement le long de la vallée de la Garonne mais en général, l'après-midi se poursuivra sous un temps très ensoleillé. Seul le sud de l'Aquitaine verra son ciel s'assombrir l'après-midi, sous des entrées maritimes et un vent d'ouest de l'ordre de 50 km/h.

Températures jusqu'à 25 degrés dans le Sud

Sur les Pyrénées et des Alpes au sud-est du pays, excepté quelques grisailles passagères sur la Côte d'Azur et les rivages corses, le soleil sera généreux dès le matin. Le mistral soufflera modérément autour de 50/60 km/h en rafales.

Les températures resteront particulièrement douces pour la saison. Le matin, le risque de petites gelées se limitera au sud du Massif central et aux vallées des Alpes du sud. Ailleurs, les minimales seront le plus souvent comprises entre 5 et 10 degrés, entre 2 et 4 localement près des massifs et sur l'arrière-pays méditerranéen.

L'après-midi, les maximales s'inscriront entre 10 et 15 degrés sur une large moitié nord, entre 15 et 18 sur le Sud-Ouest avec localement 20 à 22 au pied des Pyrénées. Sur le pourtour méditerranéen, prévoyez 17 à 21 degrés à localement 22 à 25 sur le Roussillon.