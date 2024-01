VIDÉO - Météo : quel temps ce mercredi 24 janvier ? Découvrez les prévisions de Vanessa Matagne

La grisaille s'éloigne de plus en plus pour laisser place au soleil. Les températures sont particulièrement douces. Les prévisions détaillées.

Le printemps avant l'heure ? Il fera très doux ce mercredi 24 janvier pour la saison, avec du soleil dans le sud et des nuages au nord, après une nuit bien ventée dans le nord, prévoit Météo-France. Au matin, les brouillards seront bien présents dans le Sud-Ouest. Ils se dissiperont pour laisser place à un soleil généreux de l'Aquitaine jusqu'au Sud-Est. Plus au nord, les nuages resteront prédominants et donneront quelques pluies passagères.

Les températures seront très douces pour la saison avec des minimales comprises entre 2 et 10 degrés et jusqu'à 11 à 13 degrés sur le nord-ouest et près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 11 à 15 degrés sur une grande moitié nord et 13 à 20 degrés au sud, parfois davantage près de la Grande Bleue.