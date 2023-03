VIDÉO - Météo : quel temps ce samedi 11 mars ? Découvrez les prévisions

Les Alpes-Maritimes, le Var et les deux départements corses sont toujours en vigilance orange vent fort samedi, selon Météo-France, qui prévoit des nuages sur la majeure partie du territoire et de la pluie dans le Sud-Ouest. Le mistral sera fort sur les Alpes-Maritimes et le Var, avec des rafales de 130 à 150 km/h, jusqu'à 160 km/h localement. Elles seront de 100 à 120 km/h en général et plus faibles sur le littoral.

Les rafales continueront de souffler jusqu'à 200 km/h sur le nord de la Corse. Les deux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud sont toujours en vigilance orange. Des Hauts-de-France jusqu'au Grand Est, le temps redeviendra plus calme et sec avec de belles éclaircies malgré une atmosphère refroidie, comme de la Normandie à la Bourgogne Franche-Comté, où le ciel sera encombré en début de matinée avec de faibles précipitations.