VIDÉO - Météo : quel temps ce samedi 7 octobre ? Découvrez les prévisions de Coralie Dioum

Les températures minimales seront comprises entre 5 et 11 degrés dans l'intérieur mais proches localement de 2 à 3 degrés dans le Centre et dans l'Est, et entre 13 et 17 degrés en bords de mer.

Les maximales seront toujours aussi élevées pour la saison : de 20 à 25 degrés sur la moitié nord du pays, de 26 à 30 degrés plus au sud, jusqu'à 31 voire 32 degrés sur le Béarn.