VIDÉO - Météo : quel temps ce lundi 22 janvier ? Découvrez les prévisions de Vanessa Matagne

La grisaille et la pluie s'imposent sur presque tout le pays ce lundi. Les températures sont bien plus douces que ces derniers jours. Retrouvez les prévisions détaillées.

En matinée, des frontières du nord jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine, le ciel sera couvert et les pluies seront souvent généralisées et parfois marquées. Selon les prévisions de Météo-France, l'après-midi, ce temps perturbé se décalera du Grand Est à l'Auvergne Rhône-Alpes et aux Pyrénées, les pluies resteront plus marquées vers le relief des Vosges, du Jura, des Alpes et du Massif central, avec une limite pluie-neige vers 1000 m sur les Vosges, 1800 à 2000 m sur les Alpes, parfois plus bas dans les vallées intérieures alpines.

Sur les régions méditerranéennes, après des grisailles sur le pourtour du Golfe du Lion le matin, le ciel s'ennuagera avec quelques gouttes possibles. Le vent de nord-ouest se renforcera en fin de journée. Sur le nord-ouest du pays, après un passage pluvieux en fin de nuit, le temps deviendra plus variable. Dès le matin de la Bretagne et la Normandie jusqu'aux Pays de Loire, éclaircies et passages nuageux parfois accompagnés d'averses alterneront. L'après-midi ce ciel changeant gagnera jusqu'à la frontière belge et le nord de la Nouvelle-Aquitaine avec des éclaircies entrecoupées de quelques averses.

Le vent se renforcera sensiblement sur toute la moitié nord du pays. En première partie de journée, le vent de sud-ouest à ouest soufflera en rafales de 70 à 90 km/h sur la moitié nord, localement 100 sur les côtes de la Manche. Il baissera d'un cran l'après-midi, mais des rafales de 60 à 80 km/h resteront possibles sur le relief du Massif central, sur le nord-est et le long des côtes de Manche.

Côté températures, les gelées seront plus faibles et localisées, avec des minimales entre -2 et +3 degrés du sud de l'Aquitaine jusqu'aux frontières de l'est, localement -2 à -4 degrés dans l'arrière-pays méditerranéen. Il fera très doux dès le matin de la Bretagne et la Basse-Normandie jusqu'aux Pays de Loire avec 7 à 11 degrés, ailleurs les minimales iront de 2 à 7 degrés. Les maximales atteindront en général 7 à 12 degrés, voire 12 à 16 degrés sur la façade atlantique, au pied des Pyrénées et autour de la Grande Bleue.