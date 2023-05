VIDÉO - Une journée entre averses et éclaircies : les prévisions météo de ce lundi 8 mai 2023

Météo-France prévoit un temps nuageux ce lundi 8 mai. Mais des éclaircies se développeront au fil des heures dans le Sud-Ouest. En cours de matinée, une perturbation abordera la pointe bretonne et donnera de faibles pluies de la Bretagne à la Manche.

En soirée, ce temps pluvieux gagnera l'Ouest des Hauts de France et les pluies seront par moments plus soutenues proche de la côte. Des averses persisteront en journée des Alpes à l'Alsace. Le ciel alternera entre passages nuageux et éclaircies du Massif Central aux Ardennes.