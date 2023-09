Météo : retour de l’été dès ce dimanche avant une rentrée sous de très fortes chaleurs, des pointes à 38°C annoncées

Ce dimanche, les hautes pressions s’installent sur le pays et apportant un temps de plus en plus ensoleillé. Quelques passages inoffensifs resteront d’actualité en bord de Manche ainsi que sur la chaîne pyrénéenne. Le vent d’autan va continuer également de souffler jusqu’à 70 km/h en rafales. Dimanche, la chaleur va s'accentuer avec la généralisation des 30°C du sud-ouest aux régions centrales et de la vallée du Rhône jusqu’au Languedoc. Des pointes à 33-34°C seront possibles des Charentes à la Dordogne.