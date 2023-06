VIDÉO - Un court répit sur le front des orages : les prévisions météo du mercredi 21 juin

L'accalmie devrait être de courte durée. Après une légère embellie en début de journée, l'instabilité orageuse va se renforcer à nouveau par le sud-ouest ce mercredi, selon les prévisions de Météo-France. Une perturbation remontant d'Espagne se mettra en place dans l'après-midi sur la Nouvelle-Aquitaine et s'étendra en soirée jusqu'au Centre et la Bourgogne. D'importantes précipitations, des chutes de grêle et de fortes rafales sont attendues dans les régions les plus exposées.