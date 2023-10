VIDÉO - Météo : quel temps ce lundi 30 octobre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Le matin le ciel sera chargé, avec quelques averses essentiellement au sud de la Loire et près de la Manche. L'après-midi les averses tourneront à la pluie continue au nord de la Seine, et sur la façade atlantique elles seront nombreuses et parfois orageuses. Entre ces deux zones, la tendance est à l'accalmie, avec de belles éclaircies, et un vent de sud-ouest modéré, jusqu'à 70 km/h sur le littoral.

Les températures minimales oscilleront entre 8 et 12 degrés du nord au sud, 13 à 17 près de la Méditerranée, jusqu'à 19 en Corse. Les maximales se situeront entre 13 et 16 degrés sur la moitié nord, entre 16 et 20 au sud avec des pointes à 22 sur PACA, 24 sur le Roussillon. Il fera encore plus doux en Corse avec 24 à 27 degrés l'après-midi.