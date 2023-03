VIDÉO - Météo : quel temps ce lundi 20 mars ? Découvrez les prévisions

Le pourtour méditerranéen gardera un ciel plutôt ensoleillé. En Corse, le temps sera instable et des averses sont attendues sur le nord et l'est de l'île. En fin de soirée, une nouvelle onde pluvieuse s'invitera par la pointe de Bretagne.

Les minimales seront comprises entre 1 et 6 degrés dans l'intérieur du pays, quelques faibles gelées sont possibles en Champagne et dans le Centre Val de Loire. On attend entre 6 et 8 sur les côtes de Manche et la façade atlantique, et entre 8 et 12 sur les bords de la Méditerranée et en Corse. Les maximales atteindront 12 à 16 degrés sur la moitié nord, entre 16 et 20 plus au sud.