VIDÉO - Météo : quel temps ce mardi 19 septembre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Le temps mardi s'améliorera mais sera plus frais ce mardi, annonce Météo-France. Des orages parfois violents persisteront, en débordant sur les Savoie, précise l'institut météorologique. Ils s'accompagneront surtout de fortes précipitations, mais aussi, localement, de fortes rafales et de grêle. Il faut attendre la soirée pour que le risque orageux cesse.

Mardi matin, quelques ondées persisteront sur le Jura, les Alpes du Nord et le Massif central, des petites pluies ou crachins circuleront sur la Lorraine et l'Alsace et le long de la Manche. Le ciel sera très nuageux du nord-est au sud-ouest et près de la Manche, il sera voilé des Pays de la Loire au Bassin parisien, toujours selon Météo-France.