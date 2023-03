VIDÉO - Météo : quel temps ce mardi 21 mars ? Découvrez les prévisions

Ailleurs, les nuages seront épais par moments, mais le temps restera sec. Cependant sur les Pyrénées, le ciel se chargera dans l'après-midi et des averses localement orageuses se déclencheront en fin de journée surtout sur le centre et l'est de la chaîne.

Les températures minimales seront comprises entre 0 et 5 degrés de la Lorraine et l'Alsace jusqu'au Limousin, le nord de l'Occitanie et la Provence, avec quelques gelées jusqu'à -1 degré de la Bourgogne au Massif central, elles iront de 3 à 8 degrés ailleurs, 7 à 10 degrés des Hauts de France à la Bretagne ainsi que sur les côtes atlantiques et méditerranéennes. Les maximales iront de 12 à 17 degrés sur les deux tiers nord du pays, de 16 à 21 degrés au sud. Plus de précisions dans la vidéo en tête de cet article.