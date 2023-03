VIDÉO - Météo : quel temps ce mercredi 22 mars ? Découvrez les prévisions

La dégradation arrivée en cours de nuit par la Bretagne se décalera vers l'intérieur du pays avec son cortège d'ondées régulières sur les régions de Bretagne et Pays de Loire jusqu'aux frontières belges en matinée. Ces pluies seront plus marquées sur le sud Bretagne et gagneront en cours d'après-midi la Lorraine et auront tendance à s'atténuer en soirée sur la Bretagne et la côte de la Manche avec quelques éclaircies.

Le dégradé nuageux s'étirera du nord de l'Aquitaine à Poitou-Charente jusqu'au Grand Est en matinée. Plus à l'avant, le temps sera calme en matinée, mais les brouillards seront fréquents et se dissiperont lentement laissant place à un ciel voilé.