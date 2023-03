VIDÉO - Météo : quel temps ce vendredi 24 mars ? Découvrez les prévisions

Entre l'Aquitaine, la Franche-Comté et le sud de l'Alsace, le ciel sera nuageux. Plus au sud, des entrées maritimes affecteront le golfe du Lion et donneront quelques gouttes vers les Cévennes. En revanche, de belles éclaircies résisteront vers Midi-Pyrénées et entre les Alpes, l'est de PACA et la Corse. Dans la vallée du Rhône, le vent de sud sera sensible ainsi que le vent d'autan dans son domaine.

Côté températures, les minimales iront de 6 à 12 degrés. L'après-midi, il fera 13 à 19 degrés sur une petite moitié nord du pays, 15 à 21 degrés au sud, jusqu'à 22 à 25 degrés dans le sud-ouest. Plus de précisions dans la vidéo en tête de cet article.